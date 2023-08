Fogo amigo contra Marcus Alexandre no MDB: vereador ajuíza ação contra ex-prefeito

O ex-prefeito Marcus Alexandre nem anunciou formalmente sua filiação ao MDB, o que deve acontecer em Brasília, na terça-feira (8), e o tiroteio contra ele já começou. Vereador pelo MDB mas líder na Câmara Municipal do prefeito Tião Bocalom, que deve ser candidato à reeleição e ser adversário de Marcus Alexandre na disputa de 2024, já se movimenta fazendo o que em política se chama “fogo amigo”, quando parte de um correligionário atos que visam desestabilizar politicamente o companheiro de sigla.

Em Rio Branco, mesmo com MDB nacional se preparando para receber Marcus Alexandre, Marcos Luz, na condição de vereador da sigla e líder de Tião Bocalom, protocolou no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e no Ministério Público Estadual (MPE) pedidos de apuração das atividades políticas do ex-prefeito petista. O vereador alega que, como servidor cedido à Corte Eleitoral, o ex-petista estaria impedido de participar de debate político-partidário, segundo o Código de Ética da corte.

Na ação, o vereador aponta reportagens e imagens das redes sociais que apontam suposto envolvimento do ex-prefeito com representantes de diversos partidos que buscam formar uma frente para disputar as eleições municipais de Rio Branco. Luz pede ao TRE a abertura de processo administrativo para apurar os atos de Marcus Alexandre. No MPE, a queixa solicita investigação do caso, podendo resultar em abertura de processo.

Marcos Luz garante que, em dezembro de 2022, o ex-prefeito desfiliou-se do PT por ter sido cedido ao Tribunal Regional Eleitoral. Na época, a legenda emitiu nota justificando a saída dele, confirmando o impedimento da atuação partidária.

“A denúncia pede apuração para garantir o respeito à legislação e o equilíbrio na disputa da prefeitura de Rio Branco. Vamos aguardar a resposta dos órgãos fiscalizadores”, disse João Marcus Luz.

Marcus Alexandre, na verdade, permaneceu sem filiação partidária de dezembro de 2022 até a data de hoje e afirma que, durante o período em que esteve à disposição do TRE, ainda que solicitado a fazê-lo, não se manifestou politicamente ou teve qualquer atividade de caráter político ou partidário. O MDB municipal deve se posicionar em relação ao vereador Marcus Luz, que deverá ser convidado a deixar a sigla, já que o diretório municipal deve passar a ser dirigido por Marcus Alexandre a partir do instante em que ele se filiar.