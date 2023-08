Gladson se reúne com equipe e anuncia que fará cortes no Governo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou durante a entrega da revitalização da Rádio Difusora de Feijó que fará cortes no Governo. A solenidade de entrega da revitalização aconteceu nesta sexta-feira (18), no município de Feijó.

Cameli disse ainda que se reuniu com a equipe econômica do Governo e por isso fará o anúncio dos cortes em breve, que devem ser feitos para que o Estado tenha dinheiro para pagar os servidores, empresas e fornecedores no final do ano, segundo o governador. “É para vocês verem que estou tratando com muita responsabilidade e transparência o que é público”, explicou.

O governador finalizou ainda dizendo que cada secretário vai fazer um levantamento e vai assumir as responsabilidades daquilo que entregarem para ele. “Eu determinei que a partir desse mês não percam tempo. Estou mandando fazer um levantamento de tudo aquilo que há necessidade para o estado porque se no final do mês e final do ano não tiver como pagar o servidor público, o único que vão chamar de incompetente vai ser eu”, finalizou.