Gladson troca comando do Iapen após rebelião que resultou na morte de cinco detentos

O governador do Acre, Gladson Cameli, em uma publicação extra no Diário Oficial do Estado (DOE) na tarde desta sexta-feira (04) realizou a troca no comando do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), após uma rebelião sangrenta que resultou na morte de cinco detentos.

Cameli exonerou Glauber Feitoza Maia do cargo de presidente do Iapen e Marcelo Lopes da Silva, diretor executivo operacional. Os substitutos escolhidos foram Alexandre Nascimento de Souza e Tiênio Rodrigues da Costa.

O motim ocorreu na semana passada, no presídio Antônio Amaro, localizado em Rio Branco. Na época, a rebelião, segundo o gabinete de crise, começou por volta das 9h30 (horário de Brasília). Segundo informações do gabinete de crise, os presos renderam policiais penais e tiveram acesso às armas que foram usadas para tomar o pavilhão de isolamento da unidade.

Um policial penal do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE) foi atingido no início da ação, com um tiro de raspão na região ocular. E outro foi pego como refém e permaneceu na mira dos presos até o fim da rebelião.

Equipes táticas da Polícia Militar como o Bope (Batalhão de Operações Especiais) e agentes penitenciários foram mobilizados para conter a rebelião e garantir a segurança dos funcionários e detentos. O confronto que durou cerca de 24 horas foi intenso, e após horas de negociações, as forças de segurança conseguiram retomar o controle da prisão. Infelizmente, cinco detentos foram encontrados mortos no interior da penitenciária, vítimas da violência durante a rebelião.