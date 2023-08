Laboratórios do Acre aprovam exame que pode ajudar no tratamento de hepatite D

Os estados do Acre e de Rondônia são pioneiros em um novo teste de laboratório para comprovar a quantidade do vírus da hepatite delta (HDV) presente no paciente infectado, além de ajudar os médicos a monitorarem o quadro clínico desses doentes. Trata-se do exame de carga viral desenvolvido pela Fiocruz Rondônia e testado no Centro de Infectologia Charles Merieux & Laboratório Rodolphe Mérieux (CICM/LRM) da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

A hepatite D é uma doença causada por um vírus, que sem o tratamento e acompanhamento médico adequado pode levar os pacientes à cirrose e ao câncer de fígado. Por isso é tão importante diagnosticar e tratar os doentes. Além da carga viral, outro exame muito importante é a sorologia anti-HDV, geralmente oferecido pelos laboratórios de referência de alguns estados.

“Combater as hepatites é um dever de toda a sociedade. A aprovação inicial deste exame, em termos de pesquisa, certamente trará muitos benefícios para os pacientes com hepatite delta, sobretudo para aqueles que vivem na região amazônica”, comenta João Paulo Silva, presidente da Fundhacre.

O exame de carga viral para esta doença não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Embora desenvolvido inicialmente para fins de pesquisa, este exame poderá servir futuramente para a aplicação em laboratórios públicos de todo o país. O grande passo para isso foi a recente publicação na revista Scientific Reports da Nature em julho de 2023, comprovando cientificamente que este é um exame seguro e que pode ser muito útil para os médicos no tratamento dos pacientes com hepatite delta.

Além da Fiocruz-RO, CICM/LRM, e da Fundhacre, tiveram também um papel importante para esta iniciativa a Universidade Federal do Acre (Ufac), Laboratório Central (Lacen/AC) e equipe clínica administrativa do Serviço de Assistência Especializada (SAE). Em 2023, quase 100 pacientes no estado do Acre puderam se beneficiar deste exame, principalmente na capital Rio Branco. “Estamos avançando e vamos incluir agora o exame nos pacientes da região de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul”, diz Daniel da Matta, gerente-geral do Mérieux.