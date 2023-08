MPAC pede que U:verse contrate docentes para que alunos concluam o curso

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, propôs uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra o Centro Universitário U:Verse. O objetivo é garantir os direitos de alunos afetados pelo encerramento das atividades da instituição de ensino.

Após conduzir uma investigação sobre o caso, o MPAC promoveu uma audiência pública com todos os envolvidos, durante a qual foi apresentada uma proposta de migração dos estudantes da U:Verse para o Centro Universitário Estácio Unimeta. No entanto, o MPAC destaca que essa proposta poderá acarretar grandes prejuízos aos alunos, devido às diferenças significativas na grade curricular das instituições, que resultará em atrasos na conclusão dos cursos.

Dentre os pedidos feitos na ação, o MPAC solicita que a U:Verse contrate, em até 10 dias, docentes para permitir que os alunos dos últimos períodos concluam seus cursos de acordo com o contrato estabelecido. Outra situação é a dos bolsistas do Prouni, que caso migrem para outra instituição, eles receberiam apenas um desconto de 70% nas mensalidades dos cursos respectivos. Por isso, foi requerido que a instituição arque com o valor remanescente oferecido pelo Centro Universitário Estácio Unimeta para os bolsistas integrais do Prouni até a conclusão de seus cursos.

“Em caso de descumprimento das medidas requeridas, o MPAC solicita a aplicação de uma multa diária no valor de R$ 30 mil. Além disso, exige-se a apresentação mensal de relatórios comprobatórios referentes aos pagamentos dos alunos bolsistas integrais”, diz um trecho da publicação do MPAC que anuncia a situação.