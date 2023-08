Petecão diz que errou ao criar expectativas sobre Marcus: “Me recuperando do baque”

Após meses dialogando com vários partidos, o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, finalmente se decidiu e anunciou a filiação ao MDB nesta semana.

Ao ContilNet, nesta quarta-feira (16), o senador Sérgio Petecão, líder do PSD, que buscava a filiação de Marcus, comentou sobre a decisão do ex-petista.

˜Eu jurava que o Marcus vinha pro nosso partido [PSD]. Agora , eu estou me recuperando do baque para poder ver o que a gente vai conversar˜”, desabafou Petecão.

Petecão completou dizendo que Marcus está certo ao escolher o caminho que ele achar melhor, porém, o erro foi do PSD. “Nós que erramos ao criar uma expectativa”.

O senador disse ainda que o responsável pelas tratativas políticas do PSD é o deputado estadual Eduardo Ribeiro, presidente da sigla no estado.

Questionado se agora com a filiação de Marcus, o PSD poderá apoiar a candidatura do ex-prefeito, Petecão foi enfático. “O PSD pode apoiar qualquer candidato. Ele zerou a conta. Antes nós tínhamos um compromisso com o Marcus. Agor, como ele foi pro MDB, nós vamos discutir com muita calma”.

Ainda sobre uma possível aliança com o MDB, o senador respondeu se o partido poderá indicar o candidato à vice na chapa com Marcus. “Não entramos ainda nesse debate. Tem que saber primeiro se o MDB nos quer”, ironizou.

Marcus já disse que quer

Além do MDB, várias outras siglas disputaram a filiação de Marcus para disputar as eleições na capital no ano que vem, entre elas, o PSD, do senador Sérgio Petecão, e o PT, partido em que o ex-prefeito começou a vida pública.

Questionado sobre os motivos de ter optado pelo MDB, e não pelos outros partidos, Marcus declarou que a decisão foi “pessoal e intransferível”.

“Eu agradeço a acolhida do PSD, e espero que eles estejam conosco nessa aliança”.