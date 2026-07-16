Vice de Thor ainda não foi escolhido e decisão passa por Jorge Viana

Até o momento, apenas a data da convenção está confirmada: será no dia 31 de agosto

Thor Dantas e Jorge Viana/Foto: Reprodução

A aliança da esquerda no Acre, composta por PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB e Podemos, ainda não definiu quem será o vice do pré-candidato ao Governo pelo grupo, o médico Thor Dantas (PSB).

Até o momento, apenas a data da convenção está confirmada: será no dia 31 de agosto, com horário e local ainda a serem definidos. Essa convenção ocorrerá no mesmo dia em que será realizado o evento de lançamento da candidatura da governadora Mailza Assis (Progressistas).

Sem vice, por enquanto

Ao contrário de outros pré-candidatos que já têm nomes cotados para a vaga, Thor ainda não possui um vice definido ou sequer especulado. As reuniões sobre o assunto devem acontecer nesta semana, conforme afirmou em entrevista ao ContilNet nesta quarta-feira (15). “Estamos construindo isso e estudando o perfil que queremos”, disse o pré-candidato ao Governo.

Decisão passa por Jorge Viana

A escolha do vice de Thor passa pela figura que atualmente tem maior destaque dentro do PT: o ex-governador e atual pré-candidato ao Senado pela aliança, Jorge Viana. Ele também afirmou ao ContilNet nesta quinta-feira (16) que os diálogos devem começar nesta semana.

PT vai indicar o vice?

Essa é uma questão que tem sido discutida, especialmente dentro do partido. Ouvi de fortes lideranças que o PT tem interesse em indicar alguém para integrar a chapa majoritária. A dúvida que persiste é: quem seria esse nome?

Outros partidos

Os demais integrantes da aliança precisam apresentar seus nomes. Certamente, há pessoas capacitadas nesse grupo.

Agir não agiu

O Dr. Luisinho, que se apresenta como mais um pré-candidato ao Governo pelo Agir, estava em conversas com Thor Dantas sobre a possibilidade de compor a chapa como vice. No entanto, as negociações não avançaram; Luisinho recuou e voltou a se afirmar como pré-candidato.

Suplentes de Jorge

Outra questão a ser resolvida até as convenções é a definição dos dois suplentes de Jorge Viana ao Senado. Uma figura forte do PT me informou que a decisão já foi tomada: Binho será o primeiro suplente e Murilo Leite, o segundo.

Chapas da esquerda

Não será fácil para essa aliança eleger ao menos um deputado federal em 2026. Virgílio, Kamai, Perpétua e Márcio Alécio são os principais nomes na disputa. A projeção é de que o grupo precisa obter mais de 50 mil votos para conseguir uma cadeira. Será que é viável?

Estadual

A chapa para a Assembleia Legislativa é outra história. A expectativa é de que Edvaldo Magalhães (PCdoB) se reeleja e traga consigo o petista Cesário Braga, que tem surpreendido em suas andanças. Padre Antônio Menezes (PT), de Xapuri, também está determinado!

Vem coisa por aí!

Ouvi rumores de que a convenção da esquerda vai surpreender muita gente. “Jorge está mexendo no doce muito bem, especialmente em relação ao vice”, disse uma liderança da região. Não duvido. Viana deixou todos boquiabertos ao retirar o Podemos da base de Mailza e trazê-lo para sua aliança.