Policial acusado de atirar em jovem que morreu no PS é solto em audiência de custódia

O policial penal Raimundo Nonato Veloso Neto, que baleou duas pessoas na madrugada da última segunda-feira (7), no parque de exposições, Wildy Viana, durante a Expoacre, teve liberdade provisória concedida em audiência pública nesta terça-feira (8).

A sessão aconteceu na Vara de Plantão do Fórum Criminal. O advogado Wellington Silva, defesa do agente, alegou que Raimundo Nonato não tem antecedentes criminais, além de ser funcionário público e ter residência fixa.

O jovem de 20 anos baleado por Nonato após tentar proteger sua companheira de supostos assédios praticados pelo agente não resistiu e morreu nesta terça-feira (8), no Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele estava internado em estado grave.

Em parecer, o promotor de justiça chegou a pedir a prisão preventiva do acusado, no entanto, o Juiz de direito Hugo Toquarto entendeu que as circunstâncias do caso não estão bem esclarecidas e que Raimundo Veloso chegou a ser agredido, decidindo, então, não decretar a prisão preventiva.

O policial penal ganhou a liberdade provisória, mas deverá cumprir medidas cautelares, não podendo se aproximar das vítimas, das testemunhas além de estar proibido de frequentar locais de venda e consumo de bebidas alcoólicas.

Segundo informações da polícia, Raimundo Nonato, de 38 anos, é ex-diretor do presídio de Senador Guiomard, e teria assediado várias mulheres no interior de um barzinho dentro do Parque de Exposições. Ao tentar passar a mão em Rita de Cássia, de 18 anos, namorada de Wesley, acabou revidando e não permitiu ser tocada pelo policial penal, empurrando o agente de segurança pública.

Em seguida, Wesley e outros homens também empurraram o acusado. Ao sair do local, o policial ameaçou o casal e disse que os esperaria do lado de fora do barzinho. Quando os dois estavam saindo, Raimundo Nonato sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes contra o homem e a mulher. Rita foi ferida com um tiro na perna e Wesley foi ferido com um tiro no abdômen.