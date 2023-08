Duas pessoas ficam feridas na madrugada desta segunda, na ExpoAcre; policial penal teria atirado

Um homem e uma mulher ainda não identificados pela reportagem, ficaram feridos na madrugada desta segunda-feira (7) quando participavam de uma balada no bar Tardezinha, na ExpoAcre.

O homem teria sido atingido com dois tiros no peito, e a mulher, com um tiro no ombro e dois na perna. Havia muitas pessoas nas ruas da grande feira. Maioria delas tinham ido assistir o show da dupla Zé Neto e Cristiano.

Os dois ficaram deitados no asfalto enquanto aguardavam o Samu, que demorou cerca de 20 minutos para chegar ao local.

Um funcionário do ContilNet, que estava na ExpoAcre, enviou fotos e vídeos onde o homem e a mulher já aparecem sendo atendidos por uma equipe do Samu. Ele disse que houve muita correria e gritos das centenas de pessoas que ainda estavam no local.

Até o fechamento desta reportagem ninguém sabia informar o motivo do crime, mas especulava-se que o autor dos tiros seria um policial penal, que foi preso no local.

