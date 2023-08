Prefeitura repudia conduta de assessor que zombou de trabalhador que sofreu acidente

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), não vai deixar barão os gracejos de um servidor público municipal, que exerce cargo comissionado na Emurb (Empresa Municipal de Urbanização), em relação a um trabalhador que sofreu um acidente de moto na Rua Rio da Janeiro e que acabou perdendo uma das pernas. O acidente ocorreu no último dia 31 de julho.

Um áudio que vem viralizando nas redes sociais, mostra o homem que se dizia assessor de Bocalom, o que foi negado pelo prefeito, rindo do trabalhador que perdeu parte da perna. Na gravação o sujeito dá risada e brinca com o ocorrido, enquanto o jovem trabalhador passa por momentos difíceis. Na internet, o tom dos internautas é de revolta contra as risadas e brincadeiras desumanas do servidor municipal, ao que tudo indica testemunha ocular do acidente, o qual dilacerou a perna do rapaz e causou danos em outros veículos.

Há informações de que o assessor da Emurb consegue a incrível proeza de dar expediente num único horário em dois órgãos diferentes e em atividades diversas. Seu segundo emprego seria no gabinete do deputado Afonso Fernandes (PL), o qual não se manifestou sobre os gracejos de seu assessor.

Em relação à Prefeitura, a manifestação vai vir em nota assinada pelo chefe de casa civil, Valtim José da Slva, que deverá anunciar que a gestão de Bocalom repudia tal comportamento e que as providências sobre o caso serão tomadas.

O servidor não foi encontrado pelo ContilNet para falar sobre o caso.

Ouça o áudio: