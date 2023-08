Procuradora-geral Janete Melo destaca papel da instituição na sociedade acreana

A procuradora-geral do Estado do Acre, Janete Melo, participou de uma entrevista para o ContilNet, na quinta noite da Expoacre 2023, nesta quarta-feira (2).

Janete Melo d’Albuquerque Lima foi anunciada como nova procuradora-geral do Estado do Acre, no Diário Oficial, no dia 13 de julho. Antes de atuar na PGE/AC, foi servidora concursada do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e chefe do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC).

Na oportunidade, a procuradora destacou o papel da PGE, que desempenha um papel importante para os acreanos desde a sua criação. “Nós somos advogados públicos concursados, que atuam na defesa do interesse público”, explicou.

A instituição, além de trabalhar para garantir a juridicidade dos atos da administração pública, também defende as políticas públicas instituídas pelo governo, e dessa forma promove a qualidade de vida da população.