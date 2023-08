“Procurem fazer o que estou mandando, que é melhor”, diz Gladson a secretários

Durante as comemorações dos 79 anos da Rádio Difusora nesta sexta-feira (25), o governador Gladson Cameli cobrou um carro que havia sido prometido há 1 ano para a Direção da rádio mais antiga do Acre e não foi entregue.

Em um recado direto a alguns secretários, Gladson poupou a gestora da Comunicação, Nayara Lessa. “Ela fica de exemplo”, disse.

“Aos secretários, alguns, procure fazer o que eu tô mandando que é melhor, porque no outro dia não reclame”, alfinetou o governador.

Corte de gastos

Durante o Festival do Açaí, na última semana, o governador Gladson Cameli anunciou ao ContilNet que deverá iniciar uma série de cortes de gastos na estrutura do Executivo Estadual.

Segundo Cameli, o corte têm como objetivo principal garantir o pagamento pontual da folha salarial dos servidores estaduais. A medida surge em meio ao cenário de mudanças trazido pela reforma tributária em andamento e busca manter a estabilidade financeira do estado.

“A conta tem que bater. Eu não posso no meio de uma incerteza de uma reforma tributária, que ainda não foi aprovada, não sei como vai ficar com essa reforma e eu tenho que trabalhar com o que eu tenho de concreto. Eu não posso colocar em xeque a folha de pagamento”, argumentou.

O governador finalizou ainda dizendo que cada secretário vai fazer um levantamento e vai assumir as responsabilidades daquilo que entregarem para ele. “Eu determinei que a partir desse mês não percam tempo. Estou mandando fazer um levantamento de tudo aquilo que há necessidade para o estado porque se no final do mês e final do ano não tiver como pagar o servidor público, o único que vão chamar de incompetente vai ser eu”, finalizou.