Quase 200 famílias retiradas de ocupação em Rio Branco estão no aluguel social do governo

A operação de desocupação da área conhecida como Terra Prometida, situada no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, resultou na realocação de quase 200 famílias que agora estão amparadas pelo programa de aluguel social do governo do Acre. Nos últimos quatro dias, a ação teve como objetivo devolver a legalidade à área e permitir futuras construções habitacionais.

Desde o ano de 2021, a área da Terra Prometida vinha sendo ocupada irregularmente por mais de 300 famílias, o que culminou na decisão das autoridades de efetuar a reintegração de terras. Segundo informações, aproximadamente 205 moradias foram demolidas para dar espaço a futuros empreendimentos habitacionais.

Como parte do processo de assistência às famílias afetadas, o governo do estado implementou um programa de aluguel social, conhecido como Programa Bolsa Moradia Transitória, que oferecerá suporte para as famílias pelos próximos três meses. Quase 200 famílias optaram por essa opção, buscando um lugar temporário para morar enquanto se reestruturam após a desocupação.

Além disso, duas famílias escolheram ser acomodadas temporariamente no Parque de Exposições Wildy Viana, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco, como alternativa de abrigo durante esse período de transição.

Com a operação entrando na reta final, a expectativa é que a área seja preparada para a construção dos apartamentos destinados a famílias de baixa renda, contribuindo para a solução habitacional na cidade.

Construção de Habitações

O governo irá construir, ao todo, 1,2 mil apartamentos na área, nesta primeira etapa serão levantados 234, cada um com 40 metros quadrados. A obra será executada pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), com os recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A operação

Desde a última terça-feira (15) as forças de segurança estão no local, junto a órgãos do Estado, dando cumprimento ao mandado de desapropriação de terra. Por volta das 7 horas da manhã, agentes da Segurança Pública chegaram ao local e aguardavam para derrubar as casas. Com a chegada das máquinas ao local, os moradores tentaram fazer um bloqueio, no entanto, a polícia conseguiu conter a população e dar início à operação.

Uma equipe de policiais militares, civis, bombeiros, socorristas, e oficiais de justiça foram recebidos com uma corrente humana, feita pelos próprios moradores para impedir os acessos ao local.