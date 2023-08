Rodeio e casamento coletivo: veja a programação da sétima noite da Expoacre 2023

A Expoacre 2023 entra no sétimo dia de programação nesta sexta-feira (4) com 2º dia de provas classificatórias do Rodeio da Expoacre, além do casamento coletivo.

A competição deve reunir peões de todo o estado e de outros lugares do Brasil e acontece a partir das 21h. O resultado do campeão deve sair apenas no dia 6, no último dia do evento. São 35 peões inscritos. A competição terá mais de R$ 40 mil em premiações para os peões vencedores. O primeiro lugar vai receber uma motocicleta 0 km.

Na Expoacre também acontece o Casamento Coletivo, na Arena de Shows Amilton Brito, às 16, e o lançamento da Semana da Juventude, às 20h. A Feira segue ainda com uma vasta programação nos stands institucionais de várias pastas do Governo e de empresas privadas, até às 23h.

No Palco Gospel, das 19h às 19h45, quem comanda o espaço é a Nova Aliança Church, já AD – BRÁS estará no palco 20h às 20h45 e a Igreja Nação Forte sobe ao palco das 21h às 22h.

O ContilNet, em parceria com a Sans Filmes, TV Rio Branco, Sicredi e Sem Fronteiras, continua fazendo a maior cobertura da Expoacre 2023. Nesta sexta-feira (4), a transmissão começa a partir das 20h no Youtube do ContilNet e na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, no canal 8.1.

Veja a programação: