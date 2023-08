Saiba como curtir gratuitamente o show de Mari Fernandez na Expoacre; veja mapa

Após o Governo do Acre assegurar a realização do show da cantora Mari Fernandez, marcado para acontecer nesta quarta-feira (2), os empresários responsáveis pelo evento se pronunciaram por meio de nota.

A organização do show Pizeiro Absurdo, responsável também pelo show do cantor Zé Vaqueiro, cancelado na última semana, por conta de problemas de saúde do filho recém-nascido, explicou que tentou substituir a apresentação do artista por outros dois cantores, Felipe Amorim e Xandy Avião, mas sem sucesso.

“A produção local mobilizou esforços junto ao escritório do artista buscando substituí-lo por outro nome da mesma expressão ou superior, porém devido a limitações de logística para o Acre e ausência de voos para o estado, não foi possível encontrar uma solução”, disse a nota.

Com o cancelamento também do show de Mari Fernandez, o Governo do Acre precisou agir para não ver o quinto dia de Expoacre sem nenhuma atração nacional confirmada. Em consenso com os empresários, o governo do Estado conseguiu garantir que o show seja mantido na quarta-feira (2), de forma gratuita para a população.

“Teremos o espaço solidário, onde mediante a doação de um kg de alimento não perecível, a população em geral terá acesso ao show. Essa área não será open bar”, explicou a organização.

E quem já comprou ingresso?

Para os consumidores que já haviam comprado o ingresso para assistir o show, a organização destinou um espaço diferenciado e totalmente seguro, com 100% open bar. “O show será realizado e todos os ingressos adquiridos terão validade, garantindo os serviços dos espaços open bar”.

Caso o consumidor opte pelo reembolso, a empresa afirmou que deverá iniciar as devoluções na próxima semana, em um local, horário e data a serem divulgadas.

“Sabemos que determinadas situações fogem do nosso controle por se tratarem de motivo de força maior. Aproveitamos a oportunidade para manifestar nossa solidariedade e compreensão ao Cantor Zé Vaqueiro. Que tudo fique bem com seu filhinho e esposa”, finalizou a nota.

Veja a nota na íntegra:

