VÍDEO: assaltantes fazem pessoas reféns dentro de carro; criança é uma das vítimas

Três assaltantes armados que estavam sendo perseguidos pela Polícia Militar, após denúncia, estão com duas pessoas reféns – provavelmente, pai e filho -, dentro de um carro, em uma das ruas localizadas dentro do bairro Nova Esperança, na manhã desta sexta-feira (25), em frente à creche Cecília Meireles.

Ao perceber que estavam sendo perseguidos, os criminosos vestidos com fardas da PM pararam o veículo e abordaram as vítimas na rua. De acordo com informações, os assaltantes já estavam atuando de forma criminosa no bairro, inclusive, agredindo algumas pessoas pelas ruas – motivo da denúncia feita à polícia antes do ocorrido.

No momento, os agentes seguem com negociações no local. Uma criança está entre as vítimas.

Os assaltantes pediram a presença da imprensa durante as negociações, além disso, solicitaram coletes balísticos.

