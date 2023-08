URGENTE: bebê é encontrado morto dentro de sacola em lixo de Rio Branco

Uma criança recém-nascida do sexo masculino foi encontrada morta dentro de sacolas plásticas em uma lixeira no final da tarde desta sexta-feira (11) na Rua São Matheus, no bairro Novo Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma moradora de um condomínio saiu para jogar o lixo em uma lixeira e avistou os pés de uma criança recém-nascida para fora de uma sacola. Rapidamente, a mulher ligou para a Polícia Militar, que compareceu ao local e encontrou o corpo da criança enrolado em um pano e dentro de sacolas plásticas.

Polícia Civil e peritos do IML já estão no local/ReproduçãoO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos à vítima, mas, ao chegar ao local, os socorristas só puderam atestar morte ao recém-nascido.

Os militares solicitaram rapidamente a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada pelos militares e a perícia do local foi realizada. O corpo foi encaminhado para o IML para realizar os exames cadavéricos, para que a autópsia possa confirmar as causas da morte da criança. Ainda conforme informações da polícia, junto à criança estava a placenta, e o bebê pesava entre três e quatro quilos.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) coletaram imagens das câmeras da vizinhança e as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).