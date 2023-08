Veja a lista dos classificados do concurso ‘Rei e Rainha do Festival da Farinha’; mais de 60 inscritos

Na noite desta quarta-feira (23), o município de Cruzeiro do Sul testemunhou um emocionante início do aguardado Concurso Rei e Rainha do Festival da Farinha. Com um impressionante número de mais de 60 candidatos inscritos, a primeira etapa realizou-se no imponente Teatro Nauás, sendo um espetáculo de beleza, elegância e talento.

Vinte promissores jovens, dez rapazes e dez moças, obtiveram a classificação para a próxima etapa do concurso. A seleção criteriosa não apenas destacou sua aparência, mas também sua desenvoltura e presença de palco, enriquecendo ainda mais a competição. A ansiedade agora se concentra na próxima fase: o desfile moda praia, que está marcado para o dia 5 de setembro no renomado Sesc local.

O evento ganha ainda mais relevância ao se aproximar das etapas decisivas. A semifinal e final do concurso estão agendadas para o dia 28 de setembro, coincidindo com as duas primeiras noites do grandioso Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. Nesses dias memoráveis, a cidade terá a honra de coroar os vencedores do concurso, que não apenas ostentarão os títulos de Rei e Rainha do Festival da Farinha, mas também representarão a elegância e a vitalidade da cultura local.

Com a participação e o empenho de tantos jovens talentosos, o Concurso Rei e Rainha do Festival da Farinha promete ser um destaque dentro deste celebrado evento. A população aguarda ansiosamente para conhecer os futuros rostos que se tornarão embaixadores da tradição e da cultura da região.

Veja os classificados:

MENINOS:

Caio Oliveira

Diemerson Souza

Alex Bernado

Josué Santos

Luan Eduardo

Lucas dos Santos

Jacob Neto

Mario César

Railan Victor

Sebastião Souza

MENINAS: