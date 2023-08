Vendedor de pipoca que sofreu AVC está em estado gravíssimo: “À espera de um milagre”

É considerado bastante delicado o estado de saúde do senamadureirense Eliudo de Souza Bandeira, 49 anos. Há 20 dias, ele se encontra internado na UTI de Rio Branco após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com informações de familiares, seu cérebro já parou de funcionar, porém, a equipe médica ainda não atestou o óbito em razão do coração dele continuar batendo. “Ele se encontra em estado vegetativo, à espera de um milagre”, comentou um familiar.

Bastante conhecido em Sena Madureira, seu Eliudo atuava como vendedor de pipoca em frente a creche municipal e em outros pontos da cidade. Ele sofreu o AVC quando estava no banheiro de sua casa, situada no bairro da vitória, tomando banho. Eliudo de Souza morava somente com um filho que é menor de idade.