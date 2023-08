VÍDEO: no Acre, fã invade palco para abraçar Marcynho Sensação

O cantor Marcynho Sensação faz um show de encerramento no Festival do Açaí 2023, em Feijó, município do interior do Acre. No show, uma fã subiu no palco para abraçar Marcynho, que recebeu a fã, que em seguida foi direcionada pelo segurança para outro local.

Em seguida, pelo menos outras duas pessoas também subiram no palco para abraçar e tirar foto com o cantor, que prometeu que só iria embora depois de atender a todos.

O Festival do Açaí 2023 reuniu, pelo menos, 60 mil pessoas nas três noites, sendo, aproximadamente, 20 mil visitantes por noite.

