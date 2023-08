Voluntários realizam a 1° etapa do projeto de reflorestamento das nascentes em Araputanga

Fazer a diferença nas comunidades, aliando desenvolvimento econômico e transformação social é um dos principais diferenciais do modelo cooperativista e faz parte da essência do Sicredi, que tem como um de seus pilares sociais o interesse pela comunidade.

Com isso, em 2023 a Sicredi Biomas realizará ações de voluntariado em toda sua área de atuação. Essa ação faz parte de uma iniciativa da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), que é o Dia C (Dia de Cooperar). De acordo com o Coordenador de Desenvolvimento do Cooperativismo Eber Ostemberg, “o Dia C é uma ação desenvolvida por todas as cooperativas do Brasil, de todos os ramos, que incentivam tanto colaboradores, quanto a comunidade a desenvolver algum trabalho voluntariado na sua cidade”.

Em 2022 a Sicredi Biomas aliou o Dia C com a Campanha É de coração, é cooperação, que arrecadou e distribuiu para as comunidades mais de 73 toneladas de alimentos, 953 quilos de ração para pets e 2.296 brinquedos e 246 livros infantis.

Já neste ano as ações serão regionalizadas de acordo com a necessidade de cada região, como é o exemplo do município de Araputanga, que através do Viveiro Municipal realiza a ação “Plantar é cuidar” e precisa de mão de obra para organizar as mudas, mapear as nascentes que precisam recuperar a mata ciliar e, posteriormente, realizar o plantio dessas mudas.

No último sábado (05/8), colaboradores da Sede Administrativa e agência de Araputanga da Sicredi Biomas se voluntariaram para desenvolver a primeira etapa do projeto. Cerca de 50 voluntários se reuniram no Viveiro Municipal para fazer a organização e expansão do espaço para plantio. De acordo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente Willie Douglas, os voluntários organizaram cerca de 9 mil sacos com terra, o que contribuiu com o desenvolvimento da ação, pois segundo ele, apenas com a mão de obra disponível no viveiro, a atividade teria a duração de mais de 20 dias. Willie pontua que “a ação é importante porque o Meio Ambiente não é só teoria, é ação. E nós precisamos traçar um plano estratégico para a recuperação das nascentes da nossa comunidade”, finaliza.

A colaboradora Valdinéia Garcia conta que “é gratificante estar em equipe fazendo um pouquinho do que a gente já faz. Nós e os nossos colegas estamos aqui com a mão na terra, literalmente. E isso não tem preço”.

As próximas etapas da ação que é o mapeamento das nascentes que precisam ser recuperadas e o plantio das mudas deve acontecer nos próximos meses. Os colaboradores da Sicredi Biomas estarão presentes, mas o convite também é estendido a toda comunidade.

Que tal fazer a diferença na sua comunidade através do voluntariado? Para saber mais, procure a agência da Sicredi Biomas mais próxima de você ou fale com a gente no nosso WhatsApp que é (51) 3358-4770.