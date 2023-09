Acre tem redução de mais de 40% nos focos de queimadas em agosto de 2023, diz Inpe

O mês de agosto é um dos meses do ano que o Acre mais sofre com queimadas. É o que diz os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Com o fechamento do mês de agosto, os dados podem afirmar que houve uma redução de 47,3% nos focos de queimadas em agosto de 2023 com relação ao mesmo período no ano passado.

Neste ano, o mês de agosto registrou 1388 focos, sendo que em 2022, foram registrados 2638 focos. Segundo a Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA), o município de Feijó lidera o ranking com maior número de focos entre 01 e 30 de agosto, com 313 focos.

De acordo com o Inpe, este é o menor número desde 2018, que registrou 1368 focos de queimadas. Ao todo, em 2023, o Acre registrou 1648, sendo 1388 focos apenas em agosto.

SAIBA MAIS: Agosto acumulou mais de 80% de todo foco de incêndio no Acre em 2023

O Inpe faz ainda uma média no número de queimadas de cada mês. Segundo os dados, a média do mês de agosto no Acre é de 1816 focos, ou seja, agosto de 2023 está abaixo da média estipulada pelo Instituto.