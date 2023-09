Acusado de matar adolescente dentro de ônibus em Rio Branco vira réu por homicídio

A Justiça aceitou a denúncia contra Natanael Silva de Oliveira, de 28 anos, acusado pela morte de Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, morto no dia 12 de julho deste ano dentro de um ônibus na capital.

O processo corre na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco e Auditoria Militar. Segundo denúncia, assinada pelo promotor Efrain Enrique Mendoza, o crime teria sido motivado por vingança.

O autor do crime manteve um relacionamento de sete meses com a mãe do adolescente e após o término ele ameaçava a mulher, inclusive por duas vezes teria tentado matá-la. O filho a defendeu em uma das agressões.

O réu está preso na Unidade de Recolhimento Provisório (URP) e tem 10 dias para apresentar defesa da denúncia feita pelo Ministério Público do Acre (MPAC). Natanael informou no processo que sofre ameaças de morte feitas por grupos criminosos.

A promotoria pede que ele seja julgado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relembre o caso

O adolescente Adriano Barros Cataiana foi morto com um tiro na cabeça dentro de um ônibus, na Rua Luiz Morais, bairro Tancredo Neves, enquanto ia para a escola. Segundo a família, ele estava em Rio Branco há apenas três meses.

Segundo informações da polícia, Adriano estava na parada de ônibus no bairro Caladinho, com vários estudantes, inclusive o autor homicídio. Depois que todos entraram, o assassino se aproximou da vítima e efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça do estudante, que morreu sentando em uma cadeira do coletivo.

Após a ação, o bandido pulou a catraca e foi até o motorista e forçou a parada do ônibus e, em seguida, saiu tranquilamente com a arma em punho.