VÍDEO: Estudante é assassinado dentro de ônibus, e mãe chora abraçada ao corpo

O estudante Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça dentro de um ônibus de transporte coletivo, na tarde desta quarta-feira (12), na Rua Luiz Morais, no bairro Tancredo Neves, na região da parte alta de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Adriano estava na parada de ônibus no bairro Caladinho, com vários estudantes, inclusive o autor homicídio. Depois que todos entraram, o assassino se aproximou da vítima e efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça do estudante, que morreu sentando em uma cadeira do coletivo. Após a ação, o bandido pulou a catraca e foi até o motorista e forçou a parada do ônibus e, em seguida, saiu tranquilamente com a arma em punho.

Os demais alunos, em pânico, pediram para o motorista sair do bairro Caladinho e ir até o bairro Tancredo Neves. Na rua Luiz Moraes, o veículo foi parado e a polícia e uma ambulância foram acionadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte do estudante.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia, mesmo assim, a mãe da vítima entrou no coletivo e abraçou o filho sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).