Assaltante esfaqueia homem, é atropelado e espancado durante fuga e acaba preso em Rio Branco

O assaltante Rafael Sales de Menezes, 21 anos, foi atropelado e espancado após tentar roubar a motocicleta de Crisóstomo Fernandes de Macedo, 50, e esfaquear a vítima, na noite desta quinta-feira (28), em um posto de combustível próximo ao Terminal Urbano, na região Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Crisóstomo estava negociando a venda de uma motocicleta com Rafael em um posto de combustível. Rafael pediu para subir na moto com Crisóstomo e dar uma volta, mas nesse momento, Rafael puxou uma faca e anunciou o assalto.

Ao ver que iria ser roubado, Crisóstomo reagiu e deu cotoveladas no rosto de Rafael, que desferiu dois golpes de faca, sendo um nas costas e outra no peito esquerdo de Crisóstomo. A vítima foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Após o crime, Rafael tentou correr e acabou sendo atropelado por outra pessoa que presenciou o assalto e com o próprio veículo atropelou o criminoso. Mesmo machucado, Rafael correu para OCA e desceu em direção ao Rio Acre.

Populares correram atrás do criminoso e espancaram Rafael a golpes de ripa e também com a sola de um sofá. O bandido ainda conseguiu correr e atravessou o Rio Acre nadando para não ser morto. No Segundo Distrito, o bandido ligou para a polícia e mentiu ao dizer que tinha sido vítima de um roubo.

Policiais militares do 1° Batalhão foram ao local do assalto, colheram as informações e conseguiram identificar Rafael. Devido as agressões, Rafael foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco conduzido pela PM e pelo Samu.

Após receber alta médica, o acusado deverá responder pelos crimes cometidos. Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).