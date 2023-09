Brasiléia faz alterações no trânsito e moradores devem ficar atentos às mudanças

Buscando melhorar a mobilidade urbana com mais segurança para pedestres, veículos , motos e para ciclistas em nossa cidade, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (DETRAN-AC), com apoio do Centro Integrado de Fiscalização e Trânsito de Brasiléia (CIFTRAN) em parceria com a Prefeitura de Brasiléia anunciaram uma série de mudanças no trânsito local que está em vigor desde essa sexta-feira, 15.

Uma das alterações mais importantes é a proibição de fazer conversões à esquerda em dois pontos estratégicos das proximidades do semáforo da Caixa Econômica Federal e da Rodoviária de Brasiléia.

A partir de agora, é proibida a conversão à esquerda da Rua Rui Lino para a Rua Dois de Novembro, assim como da Rua Rui Lino para a Rua 12 de Outubro.

Segundo o Coordenador da (CIFTRAN) Altamiro Bispo, aproximadamente mais de mil veículos trafegam em Brasiléia por dia e com as mudanças anunciadas no trânsito da cidade os órgãos de segurança e fiscalização esperam evitar risco de acidentes nos lugares de maior tráfego da cidade de fronteira.

A implantação das novas regras foi acompanhada de uma sinalização adequada, incluindo placas de regulamentação R-4a, para orientar a população em geral das mudanças no trânsito em Brasiléia que têm como cidade gêmeas Epitaciolândia e a cidade Boliviana Capital de Pando Cobija.