Catedral de Cruzeiro do Sul recebe dezenas de turistas por dia, durante Expoacre Juruá; FOTOS

Fundada em 1957, a Catedral de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, é um dos principais pontos turísticos da Terra dos Náuas. Nesse período da Expoacre Juruá 2023, não é diferente. A equipe do ContilNet visitou o espaço histórico nesta quinta-feira (31) e preparou uma galeria de fotos especial pelas lentes do fotógrafo Juan Diaz.

O padre Nilson Maia, natural de Cruzeiro do Sul é um dos colaboradores da paróquia, explicou que pelo menos 50 pessoas visitam a catedral, diariamente – número até superado em períodos festivos, como o Festival da Farinha, a Expoacre Juruá 2023 e o Novenário da Padroeira.

“Todo mundo que entra aqui se depara com essas imagens lindas que a catedral oferece, a partir de uma arquitetura diferenciada e objetos sagrados. A emoção é garantida. Ficamos feliz quando vemos os turistas e famílias vivenciando esse momento sagrado. Pelo menos 50 pessoas visitam a catedral diariamente, e esse número é superado nos períodos de festividades”, explicou.

Histórico

A Catedral Nossa Senhora da Glória fica localizada no centro da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Possui uma arquitetura europeia com 50 metros de altura e começou a ser erguida em 1957, entretanto, a primeira missa foi celebrada apenas em 1965. O dinheiro para investir nas obras era vindo de doações da Alemanha articulada pelos religiosos alemães.

A obra da catedral chegou a ficar parada por uns meses após o engenheiro da obra, irmão espiritano José, ficou descontente com mudanças no projeto original autorizadas pelo bispo, Dom Henrique Ruth e mudou para o município de Tarauacá. Após o episódio, o bispo conseguiu concluir a obra da igreja, que contêm em sua estrutura, 1 milhão de tijolos maciços.

Seu Alberto foi enterrado dentro da igreja

Uma das questões que chamou atenção da nossa reportagem durante a visita à catedral tem a ver com a história do trabalhador Alberto Rodrigues, católico fervoroso, de 90 anos, que morreu em junho de 2023 e foi sepultado dentro da igreja, num local chamado “cripta” – construção subterrânea, geralmente feita de pedra ou escavada no subsolo de templos sagrados, para sepultamento de liderança religiosas.

Ele se tornou o primeiro leigo sepultado no local. Seu Alberto, como era chamado pelos demais fiéis, residia no bairro Morro da Glória. Era pai de um dos grandes artistas da cidade, o cantor Alberan Morais.

Alberto iniciou sua vida como ministro da Eucaristia em 1950. Uma de suas principais funções era tocar o sino da igreja, todos os dias. A força de suas mãos seguem na lembrança de milhares de cruzeirenses.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: