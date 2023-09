Chamado de “Galvão Bueno do e-Sports”, gORDOx diz que está realizado em vir ao Acre

A Gamecon Talks, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro no Sebrae Lab da Universidade Federal do Acre (Ufac), além de oferecer oportunidades e conhecimento sobre games, também garante diversão com a vinda dos influenciadores gORDOx e Camilota XP. Ao ContilNet, o apresentador revelou a expectativa para conhecer o Acre e interagir com os fãs do Estado.

Em entrevista exclusiva, gORDOx afirmou que é um grande prazer estar no Acre. “Eu sempre conversei e brinquei com a minha audiência que eu queria muito conhecer o Estado. Eu brincava muito sobre estarem três horas antes, quando tinha o horário de verão, toda aquela brincadeira que a galera faz. Aliás, eu acho que todo brasileiro tinha que ir pelo menos uma vez no Acre”, disse.

gOrdox afirmou ainda que está muito curioso para conhecer a cultura e a comida, principalmente a tradicional baixaria e tacacá. “Eu nunca estive no Acre, mas antes mesmo de ir, eu já estou muito realizado só por saber que vou pisar aí”, explicou.

Questionado sobre a expectativa para conhecer os fãs acreanos, gORDOx revelou que está entusiasmado. “Tem muita gente que joga League of Legends, que é um jogo que eu produzo conteúdo, muita gente que joga Counter-Strike… E mesmo a gente estando no mesmo país, o Brasil tem dimensões territoriais tão absurdas que às vezes a gente pensa que nunca vai ser possível de encontrar essa galera, de encontrar um amigo”.

O influenciador, considerado um dos grandes nomes da narração de games e chamado de “Galvão Bueno do e-Sports”, pelo site da Motorola, completou dizendo que espera chegar no Acre e encontrar muitos amigos, conhecer a estrutura da Gamecon e atender todo mundo com maior prazer. “Eu espero encontrar streamers acreanos, inclusive eu vou fazer uma IRL, que meu chat está pedindo. Então, a primeiro momento, eu quero muito trocar uma ideia com a galera do evento, fazer uma stream, saber mais da vida dos gamers daí, quem sabe até organizar para o pessoal de São Paulo e do Acre jogarem juntos. Vai ser bem bacana esse crossover”, disse.

IRL é uma transmissão na stream, na plataforma Twitch, que é iniciada pelo celular e transmite em tempo real, ou seja, In Real Life.

gORDOx estará presente no Meet & Greet da Gamecon Talks, no dia 20 de setembro. Willian “gORDOx” é apresentador, streamer e narrador de eSports. Mais recentemente, tornou-se também host do podcast Groselha Talk, ao lado de Muca Muriçoca.

Saiba quem é gORDOx

Willian Moreira Lemos Rodrigues, conhecido como gORDOx é um apresentador de televisão, streamer e narrador de games brasileiro. Nascido em São Paulo, gORDOx se destaca pela capacidade de narração de diferentes jogos e gêneros, como Counter-Strike, League Of Legends e Crossfire.

O apresentador trabalha nesse ramo há 15 anos e afirma que no início, “quando tudo era mato”, sofreu muito preconceito por trabalhar com internet e games. “As coisas só melhoraram graças à educação que esse mercado de trabalho passou para todo mundo. Ou seja, hoje é um polo de muita riqueza, de muita demanda de trabalho… Aliás, tem muito espaço para todo mundo trabalhar. Eu acho que, para quem não entende, é bom entender um pouquinho”, disse.

Para ele, quem é entusiasta também é necessário saber os prós e contras. “Quanto aos profissionais, espero trocar muita figurinha com eles, em especial de como cada área pode se beneficiar pelos games e sobre a burocracia envolvida – que, por incrível que pareça para alguns, existe. A Gamecon teve uma excelente ideia em escolher o Acre para sediar esse evento. Tenho certeza que todo mundo vai sair mais evoluído desse papo”, finalizou.