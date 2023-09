Concurso Receita Federal: sindicato pede mais aprovados no curso!

Boa notícia aos aprovados no Concurso Receita Federal! Na última quarta-feira (06), o presidente do Sindicato Federal dos Analistas-Tributários da Receita Federal (Sindireceita), Thales Freitas, solicitou à Secretaria da Receita Federal a ampliação do número de candidatos ao cargo de Analista-Tributário no curso de formação.

De acordo com o documento, além dos primeiros 469 candidatos classificados, os 337 candidatos que integram a lista dos excedentes podem participar do curso de formação, garantindo assim a economia dos recursos públicos e o tempo gasto neste processo.

Dentre os aprovados na primeira etapa do referido concurso, além dos primeiros 469 candidatos classificados,

restam cerca de 337 candidatos à integrarem lista de futuros convocados ao Curso de Formação […] […] Entretanto, com o devido respeito e acatamento, entendemos que seria mais profícuo ao interesse público que o Curso de Formação (que, como se sabe, será realizado majoritariamente na normalidade virtual) seja estendido aos demais aprovados, de modo que a Receita Federal do Brasil só precise realizar um curso de formação que abarque todos os aprovados. Poupar-se-iam, assim, tantos recursos públicos quanto o tempo gasto na condução do Curso de Formação. Pedido do presidente do Sindicato Federal dos Analistas-Tributários da Receita Federal (Sindireceita), Thales Freitas, ao Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas.

Panorama do Concurso da Receita Federal

Publicado em 2022 pela banca FGV, o edital do concurso Receita Federal disponibilizou 699 vagas para os cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário com salários de até R$ 21.029,09 e R$ 11.684,39, respectivamente. O certame recebeu 156.373 inscritos e foi dividido em duas etapas, sendo elas:

1° etapa:

Primeira Fase: prova Objetiva

Segunda Fase: prova discursiva

Terceira Fase: pesquisa de vida progressa

2° etapa

Curso de Formação Profissional

Vale lembrar que as provas objetiva e a discursiva foram realizadas em todas as capitais do país, no dia 19 de março. A homologação final do concurso deve ocorrer até 22 de dezembro.

Resumo concurso Receita Federal

Banca: FGV

Cargos: Auditor-Fiscal e Analista Tributário

Salário inicial: até R$ 21.029,09

Edital