Considerado o melhor do Brasil, açaí de Feijó é o primeiro a receber registro de Indicação Geográfica

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu aos produtores de açaí de Feijó o primeiro registro de Indicação Geográfica (GI) para o produto no Brasil. Agora, o açaí de Feijó é a 107ª IG brasileira reconhecida pelo instituto.

O reconhecimento é resultado de vários estudos desenvolvidos desde o ano de 2021, através da parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o governo do Acre.

O açaí produzido na região é considerado por especialistas o melhor do país, em virtude de sua espessura mais consistente e do sabor mais adocicado. O reconhecimento foi dado ao produto por meio da Cooperativa de Produtores, Coletores e Batedores de Açaí de Feijó. Para o presidente da cooperativa, José Giovanni Nascimento, o registro é uma forma de valorizar a produção no município.

“A IG do açaí é importante em três grandes pilares: o primeiro é não perder a identidade; o outro é a parte econômica e a competitividade do produto e sua valorização de mercado; o terceiro é a sustentabilidade que contribui para manter a “mata em pé”, porque mais de 99% hoje da nossa produção é natural e nativa”, comenta.

De acordo com a analista de inovação do Sebrae, Hulga Giesbrecht, o registro de Indicação Geográfica contribui para a proteção da reputação do nome geográfico e reforça a importância econômica e cultural que o açaí tem para a região. Além disso, a IG será um passaporte para o produto alcançar ainda mais espaço no mercado nacional e internacional.

Sobre o fruto

O Açaí é uma espécie nativa das várzeas da Região Amazônica, especificamente da Venezuela, Colômbia, Equador, Guianas e Brasil (nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins). Do fruto é extraída a polpa, que pode ser utilizada para a produção de vinho, além de servir como acompanhamento de diversos outros pratos. Na Amazônia, o açaí é consumido tradicionalmente junto com farinha, peixe assado ou camarão.

O fruto tem significativas quantidades de antocianina, nutriente responsável pela sua coloração roxa. Essa substância evita a degeneração celular e reduz o risco de problemas cardiovasculares.

O açaí possui grande importância cultural e social nas regiões, onde existem cooperativas que buscam ampliar o escoamento da produção e a qualidade de seus produtos, aumentando assim o preço de venda.

Com informações Agência Sebrae