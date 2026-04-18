18/04/2026
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Criança desaparece após naufrágio no Rio Purus; bombeiros fazem buscas

Os bombeiros seguiram com as buscas na manhã deste sábado

Por Redação ContilNet 18/04/2026 às 15:23
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Criança desaparece após naufrágio no Rio Purus; bombeiros fazem buscas
Criança desaparece após naufrágio de embarcação no Rio Purus/Foto: Arquivo do Corpo de Bombeiros

Uma criança de 4 anos desapareceu após o naufrágio de uma embarcação no Rio Purus, em Santa Rosa do Purus, município do interior do Acre.

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De acordo com informações do g1 Acre, a embarcação estava ancorada e afundou após se soltar por volta das 3h da madrugada da última sexta-feira (17). As buscas continuaram na manhã deste sábado (18).

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), composta por nove pessoas, trabalha nas buscas pela criança.

A criança estava dormindo em uma rede quando a embarcação afundou, e a família não conseguiu retirá-la de dentro do barco.

 

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