Criança morre após dar entrada em hospital no Acre com suspeita de febre amarela

Uma criança de apenas dois anos morreu na última quinta-feira (14) no Hospital do Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde estava internada com suspeita de febre amarela.

Segundo o médico Rondinei Brito, a criança deu entrada na unidade com um quadro extremamente grave, com as enzimas hepáticas muito acima do normal. A morte teria se dado por encefalopatia hepática grave, pelo quadro de insuficiência hepática fulminante.

O resultado do exame será enviado pelo Laboratório Evandro Chagas, em Belém do Pará para ser avaliado, e deve ficar pronto em 20 a 30 dias, de acordo com o médico

Os últimos casos de febre amarela notificados no Brasil, aconteceram no estado do Acre, Pará e Santa Catarina em julho de 2020. Assim como teve casos no Peru e Bolívia, recentemente. “O sangue do paciente está reservado para fazermos um levantamento de estudo e, se necessário, fazermos um estudo genético para elucidar o diagnóstico e fecharmos a causa da morte da criança”, explica Rondinei.

A criança morava em uma comunidade ribeirinha no município de Guajará-Amazonas, onde bebia água do rio, em região de mata fechada e sem histórico de vacinação.

Com informações Juruá Comunicação