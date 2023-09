Danilo Silva é vice-campeão do Torneio da Juventude em Goiânia

O acreano Danilo Silva (Team Pinto) terminou com a 2ª posição na prova de Circuito anti-horário realizada na manhã deste sábado (9), em Goiânia, Goiás, e ficou com o vice-campeonato do Torneio da Juventude. A competição reuniu algumas das principais promessas do esporte no Brasil.

33 segundos

O ciclista acreano terminou a competição 33 atrás do atleta campeão do evento.

“Foi uma participação fantástica. Com um melhor resultado na primeira prova certamente teria conquistado o título”, declarou Danilo Silva.

Mais Combativo

Além do vice-campeonato, Danilo Silva recebeu o prêmio de ciclista mais combativo, oferecido pela organização para o atleta que mais atacou e agitou o ritmo das provas.