Desfile de 7 de setembro causará mudanças no trânsito na capital; veja

O tradicional desfile de 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, que acontece todos os anos em Rio Branco, terá início a partir das 8h da manhã, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco.

Para realização e segurança do evento, algumas ruas no Centro da cidade serão fechadas pelos órgãos de trânsito, entre as 7h às 9h da manhã. O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), a Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (CIFTran) e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) ficarão responsáveis pela orientação dos veículos.

Confira os pontos que serão fechados:

Av. Getúlio Vargas com Av. Nações Unidas;

Canal da Maternidade;

Av. Getúlio Vargas com Rua Rui Barbosa;

Rua Floriano Peixoto com Rua Rui Barbosa;

Rua Floriano Peixoto com Rua Rio Grande do Sul;

Rua Arlindo Porto Leal;

Av. Brasil com Rua Marechal Deodoro;

Acessos à Rua Benjamin Constant.

Participarão do desfile das forças militares, de instituições estaduais e sociais, grupamentos mirins e colégios militares, bem como de comboio de viaturas militares e veículos civis, além da apresentação de bandas de música e desfiles de clubes de veículos antigos e motocicletas.