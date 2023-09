Dono do hit Tem Cabaré essa Noite, é acusado de pedofilia no Instagram

Nivaldo Marques está vivendo dias de estresse nas redes sociais. O cantor, dono do hit Tem Cabaré essa Noite, vem sendo acusado, constantemente, de pedofilia por uma internauta, que afirma ter 11 anos. De acordo com a página Caldeirão do Paulão, ele chegou a registrar diversos boletins de ocorrência para que a polícia identifique quem está por trás das contas fakes que o acusam do crime.

Em um dos comentários deixados pelo perfil, identificado como Ana Jullya, a pessoa afirmou: “Nivaldo Marques é um pedófilo, um tarado. Ele gosta de perder o tempo dele aqui no Instagram procurando o perfil de Layza, que é só fã dele, uma criança de 6 anos de idade, pra curtir os vídeos dela dançando, fazer comentários nos vídeos dela dançando”, disse, antes de continuar:

“Fazer comentários nos vídeos dela dançando músicas que não são dele e sendo que ela não marcou ela em nenhum vídeo, não mencionou ele, não mandou pra ele no direct, não compartilhou com ele. A Layza é nova com ele, Layza é fã dele, Layza não é nada dele. Não é sobrinha, afilhada, nada (…). Tomem cuidado, ele está fazendo maldade com os vídeos da Layza”, finalizou.

Ainda segundo o site, a menina citada pelo perfil é a blogueira de 6 anos, Layza Silvanny, que também tem sido atacada. A mãe da menina, Lucivânia Rodrigues, conversou com o Caldeirão do Paulão e lamentou.

“Também precisei fazer um boletim de ocorrência contra esse humano que se diz ser fã do Nivaldo e criou 92 perfis fakes para den*gr*r minha filha de apenas 6 anos. Ela começou a receber constantemente ameaças simplesmente por obtermos aproximação com ele”, relatou, antes de completar:

“Fico triste e revoltada! Além de den*gr*r um rapaz de bem, resolveram cometer atos racistas contra a Layza. Alguém precisa parar quem está fazendo isso com nossas famílias”, pediu.

Em um bate-papo com a página, Nivaldo contou que tudo começou quando essa pessoa se apresentou como fã, mas que começou a insistir para fazer contato com ele, usando palavras ofensivas. Então, ele parou de responder e resolveu bloquear.

“Sempre tive muito amor e respeito pelos meus fãs, inclusive tratei muito bem esse perfil mesmo sem conhecer. A situação passou do controle quando essa pessoa começou me acusar de coisas que não faz parte do meu caráter, somente por que parei de responder”, afirmou ele.

Nivaldo desabafou, ainda, que pensou em deixar as redes sociais: “Nunca passei por uma situação dessa! Pensei até no pior contra minha vida, pois não sei, realmente, quem está por trás desse computador ou celular. Pedi ajuda na Justiça e até hoje não localizamos esse indivíduo. Só quero dá um basta nisso o mais rápido possível”, declarou.

Fazendo uma visita a um dos perfis criados por “Ana Jullya”, é possível ver que suas publicações são vídeos da menina dançando as músicas de Nivaldo, sem mostrar o rosto. Além disso, ela postou alguns desenhos com o rosto do cantor, sempre se referindo a ele como “meu tio”.

Nas legendas e nos comentários das postagens, a própria garota escreve, sempre marcando Nivaldo: “Pedófilo, tarado e gosta de perder tempo procurando o perfil de Layza. Vocês que são mães tomem cuidado”, alertou.

Em outra, a pessoa afirma: “Eu vou levantar um inferno pra você até você repostar os meus stories. E você vai repostar igual você repostou o de Layza. Estou cheia de ódio aqui, velho. Cheia, meu tio”, disse.

“Não é só Layza que dança não, palhaço, pedófilo. Eu também danço e mil vezes melhor do que ela. Se ela rebola, eu rebolo melhor do que ela”, comparou a dona do perfil.