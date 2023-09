Em 24 horas, Acre registra mais de 400 focos de queimadas, diz Inpe

O Acre começou o mês de setembro enfrentando um cenário difícil em relação às queimadas. Segundo dados do BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), colhidos a partir do Satélite Aqua, só de quinta-feira (7) até esta sexta-feira (8), ou seja, em 24 horas, o estado registrou 405 focos de queimadas.

Quando levado em consideração o acumulado dos oito primeiros dias do mês, o estado registrou quase 1000 focos, foram 980.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, os 8 primeiros dias de setembro obtiveram 3572 focos. Ou seja, mesmo com o acumulado grande em 24 horas, o estado sofreu mais com as queimadas ano passado.

Feijó segue liderando

Desde o início do ano, o município de Feijó segue liderando os números. Até esta sexta-feira (8), foram contabilizados 278 focos. Tarauacá, município vizinho, vem logo em seguida, com 229 focos. A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, aparece na 3ª colocação, com 76 focos. A capital Rio Branco teve 50 focos. Epitaciolândia foi o que menos registrou focos, com apenas 3 nos primeiros 8 dias do mês.