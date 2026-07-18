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Acre contabiliza mais de 70 assassinatos no primeiro semestre de 2026

Em 70% dos casos foi utilizado arma de fogo, em 20% arma branca e em 10% não há informação

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 18/07/2026 às 17:49
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Acre contabiliza mais de 70 assassinatos no primeiro semestre de 2026
Acre registrou mais de 70 casos de assassinatos | Foto: Ilustrativa

O estado do Acre contabilizou um total de 72 homicídios nos primeiros seis meses de 2026. Os dados constam no Relatório Mensal de Mortes Violentas Intencionais (MVI), divulgado pela Polícia Civil, com base em informações da Coordenação de Estatística e Análise de Dados (COEAD).

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O detalhamento mês a mês aponta a seguinte distribuição de vítimas de homicídio no estado ao longo do semestre: janeiro, 10; fevereiro, 15; março, 13; abril, 14; maio, 10; junho, 10.

Em junho, foram registrados 2 homicídios em Brasiléia; 1 em Capixaba; 1 em Feijó; 3 em Rio Branco; 1 em Sena Madureira; 1 em Senador Guiomard; 1 em Xapuri, totalizando 10 casos.

Em 70% dos casos foi utilizado arma de fogo, em 20% arma branca e em 10% não há informação. Ainda de acordo com o relatório, 50% dos homicídios foi execução por organização criminosa, 20% foi por motivo fútil e 30% ainda está em apuração.

Das 10 mortes, 2 foram de manhã, 3 à tarde e 5 à noite. Todas as vítimas são homens, com idades entre 18-24 anos (3 vítimas); 25-29 anos (1), 30-34 anos (2), 40-44 anos (1), 45-49 anos (2) e 1 pessoa acima de 60 anos.

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