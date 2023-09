Forró Boys é a atração desta quinta do 6º Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

O segundo dia do aguardado 6º Festival da Farinha promete uma noite de pura animação com a presença da renomada banda Forró Boys. Com uma lista de sucessos que inclui hits como “Amor Virtual,” “Baladeiro” e “Festa na Roça,” o grupo se apresenta nesta quinta-feira, dia 28 de setembro, na Praça Orleir Cameli.

O Forró Boys, nascido em Brasília em 2005, conquistou corações por todo o país com seu estilo eletrônico e irreverente. Com uma formação sólida, composta por Júnior (vocal), Léo (guitarra), Neném (teclado), Dinho (baixo) e Rafa (bateria), a banda promete incendiar o público com seus maiores sucessos e canções inéditas de seu último DVD, gravado em Araguaína-TO diante de uma plateia de 12 mil fãs fervorosos.

No ano de 2023, o Forró Boys brindou seus admiradores com novas músicas, incluindo “No Som do Paredão”, “Rainha do Nudes” e “Coração Bandido,” que certamente estarão no repertório deste show memorável.

A expectativa é que o público se reúna em peso para curtir essa noite de forró eletrônico de alta energia e dançar até altas horas. O início do show está previsto para às 22h e promete ser o destaque do 6º Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul.

Veja a programação:

Fique ligado em nossas redes sociais para mais informações e atualizações sobre o 6º Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul.



Veja o playlist: