Governador inicia desfile do Dia da Independência com revistas às tropas e aplausos da população

O tradicional desfile de 7 de setembro teve início na manhã desta quinta-feira no Centro de Rio Branco, com a revista às tropas, feitas pelo governador Gladson Cameli. O governador foi aplaudido pela população.

O público lotou a Praça da Revolução para prestigiar o evento. Figuras políticas e autoridades públicas também estavam presentes no desfile, a exemplo, a vice-governadora Mailza Assis, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o secretário de Segurança, José Américo, o comandante da Polícia Militar, coronel Paulo César e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga.

Gladson Cameli destacou o momento como uma celebração da democracia. “Manter a democracia, manter a liberdade de expressão e respeitar as opiniões, para que juntos a gente possa construir um país mais justo e com menos desigualdade, e para que a gente possa governar cumprindo com nosso papel constitucional”, disse.

O primeiro bloco iniciou com o desfile do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4ºBis), segundo do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7° BEC) e a Força Aérea Brasileira.

Os soldados da reserva do Exército também participaram do desfile. Seguido dos veículos que fazem parte dos trabalhos do exército no Acre.