Homem reage a assalto e quase é morto a facadas em Rio Branco

Um homem ainda não identificado foi ferido a golpes de faca após reagir um assalto na tarde desta sexta-feira (8), na frente do Tribunal de Justiça do Acre, localizado na Rua Benjamin Constant, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava caminhando pela rua Benjamin Constant quando foi abordada por uma pessoa desconhecida que também estava a pé, que de posse de uma faca anunciou o assalto e pediu o celular do homem. A vítima se negou a entregar e foi esfaqueada com três golpes nas costas. Após a ação, o criminoso fugiu sem levar o celular do rapaz.

Populares acionaram a polícia e uma ambulância. A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e prestou os primeiros atendimentos ao homem que estava ferido com gravidade nas costas. Após estabilizar o quadro clínico da vítima, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido, colheu informações para tentar localizar o autor do crime na região, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

A vítima conseguiu ficar com o celular, mesmo depois de ser atingido. Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) coletaram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).