João Peres, de Rondônia, vence rodeio e leva moto zero km na ExpoSena 2023

A final do rodeio em touros da ExpoSena 2023 aconteceu neste domingo (24) e teve como grande campeão João Peres, de Nova Califórnia (RO), com a nota 84 pontos em sua montaria, conquistando uma moto zero km.

João Peres foi vice-campeão do rodeio da Expoacre 2023 e agora campeão da ExpoSena, desbancando 66 peões, vindos de todo o Acre e também de fora do estado.

Em segundo lugar ficou Josué Santos, de Brasileia, que leva pra casa R$ 5 mil em dinheiro.

O grande vencedor teve como último obstáculo o touro Bolsonaro, animal que foi derrotado na disputa, não conseguindo derrubar o peão antes dos 8 segundos.