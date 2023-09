Jornada de talentos da literatura é inaugurada com presença de mais de 200 estudantes

A Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL), em parceria com o governo do estado, por meio do gabinete da vice-governadora, e apoio do Movimento Mapa Educação, lançou nesta sexta-feira, 15, o programa Jornada de Talentos da Literatura, que visa fundar clubes dos livros nas escolas públicas.

O evento contou com a presença de mais de 200 estudantes da rede pública. As instituições de ensino selecionadas para receber a chave do clube durante o momento foram: Escola José Rodrigues Leite, Escola Humberto Soares da Costa, Escola Cívico Militar Wilson Barbosa e Colégio Militar Tiradentes.

Os alunos das escolas participantes recitaram poemas e apresentaram textos autorais. O momento contou também com apresentação da Banda Marcial Wilson Barbosa.

O presidente-fundador da AJAL e coordenador do programa, Jackson Viana, falou da importância do Acre pensar na promoção de promover uma bienal do livro nos próximos anos “Cada dia mais urgente que nós tenhamos também a Bienal do Livro do nosso estado, assim como temos feiras de agropecuária, feiras de ciência, podemos sim ter também a nossa feira de livro e de leitura”, ressaltou.

Em mensagem enviada para a cerimônia, a vice-governadora Mailza Assis se colocou à disposição para apoiar os projetos da AJAL “contem comigo sempre que seus objetivos forem os mesmos que o nosso: melhorar a vida da nossa população”, disse.