Kayky Brito apresenta progressiva melhora clínica, diz boletim médico

Kayky sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo com o impacto do atropelamento (entenda aqui). Segundo o médico ortopedista Alberto Gotfryd, do Hospital Israelita Albert Einstein, o politraumatismo indica uma lesão grave de ao menos dois órgãos ou duas partes distintas do corpo. Apesar da gravidade do acidente, sua coluna foi preservada.