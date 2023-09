Kinho Brito acredita em grande oportunidade no comando do Humaitá

O técnico Kinho Brito acredita em uma grande oportunidade ao assumir o comando do Humaitá na temporada de 2024. A revelação foi feita no Podcast ContilNet Esporte.

“Comandei o Galvez, no profissional, por duas temporadas e agora surgiu essa oportunidade no Humaitá. Teremos um calendário com quatro competições (Copas Verde e do Brasil, Estadual e Série D) e sem dúvida será um grande desafio”, declarou o treinador.

70% montado

Segundo Kinho Brito, o elenco do Humaitá tem 70% dos atletas acertados. “Vamos ter um grupo bastante competitivo. Alguns nomes ainda não foram divulgados porque os contratos ainda não estão assinados”, explicou Kinho Brito.

Caso Tomate

