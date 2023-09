Luísa Sonza revela que Chico chorou por 20 minutos após ouvir música

Quem nunca cantou “Chico, se tu me quiseres”? A música de Luísa Sonza, em homenagem ao namorado Chico Moedas, se tornou o grande sucesso de seu mais recente álbum, Escândalo Íntimo. A cantora revelou que amado ficou emocionado ao ouvir a canção.

“Ele chorou por 20 minutos ininterruptos quando escutou” contou Sonza, em conversa com o podcast PodDelas. “Sério?”, questionaram as apresentadoras, que receberam um sinal positivo de Chico: “Quase que eu virei a minha cama. Eu estava na cama falando com ela e quase que eu derreti e virei minha própria cama”, disse o rapaz.

Além de olhar para Chico com cara de apaixonada, Luísa Sonza revelou que tem outras canções para o namorado. “Inclusive, o segundo bloco do álbum, que é mais apaixonado e feliz, foi o último que eu fiz. Eu só tinha referência complicada, estava mais forte em mim referências de término, de desgraça, enfim.. aí o Chico entrou na minha vida e eu fiz um bloco inteiro e sobrou”, declarou.

Luísa Sonza deu ultimato a Chico Moedas

“Chico, se tu me quiseres/ Sou dessas mulheres de se apaixonar/ Pode fazer a sua fumaça/ O Bar da Cachaça vai ser nosso lar”, canta Luísa Sonza na música que fez em homenagem ao namorado. Entretanto, de acordo com Casimiro, que é amigo de Chico, a cantora deu um ultimato para que ele parasse de “fazer fumaça”.

“Chico Moedas parou, oficial. A Luísa ‘Moedas’ deu um ultimato. Ele ficou de otário. Tomou uma prensa. Ficou fud? Não pode fazer mais fumaça não”, disse o streamer, ao citar os amigos que fumam e os que pararam de fumar.

Entretanto, após ser alertado por seu público de que ele iria parar em sites de fofocas, Casimiro voltou atrás. “Ela não falou que não pode, né? Mas deve ter falado para ele dar uma segurada, e ele segurou”, se redimiu ele, mas sem negar que ela teve influência na “fumaça” de Chico.