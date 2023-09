Mazinho Serafim lança ExpoSena Rural Show e apresenta atrações nacionais; confira

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim lançou oficialmente nesta segunda-feira (11), a ExpoSena Rural Show juntamente com o Ministério Público, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Governo do Acre, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Honda Star Motos e demais parceiros. A maior feira de agronegócios da regional do Purus vai ocorrer entre os dias 20 e 24 de setembro em Sena Madureira, e contará com quatro shows nacionais.

Durante o lançamento da feira, o prefeito e a secretária de Administração, Adriana Martha, que é vice-presidente da Comissão Organizadora da ExpoSena apresentaram a estrutura do evento, o plano de segurança, atrações, e logísticas durante as cinco noites da feira.

Programação da ExpoSena

A programação tradicional da ExpoSena contará com a festa de rodeio, exposição de implementos agrícolas, espaço para alimentação, apresentação de negócios comerciais e grandes atrações nacionais.

No dia 20 que será a abertura da ExpoSena terá o show do cantor Zezo Potiguar; na quinta-feira (21), a noite vai ser dedicada ao show gospel com o cantor e pastor Gersinho. Na sexta-feira (22), o público conta com bandas locais e a participação especial da cantora goiana Eduarda Nunes.

Seguindo a programação, sábado (23), o show fica por conta da dupla Hugo e Tiago, e no domingo, 24, a festa será encerrada com o grande show do cantor Léo Magalhães.

Show nacionais serão cobrados ingressos simbólicos para doar a instituições filantrópicas

Idealizado pelo prefeito Mazinho Serafim e aceito pelo Ministério Público, toda a renda dos shows nacionais serão revertidas para a APAE. Os shows de Zezo, Hugo e Tiago serão cobrados um valor de R$ 5,00 o ingresso. O show do cantor Léo Magalhães o valor será de R$ 10,00. Os recursos serão utilizados para compra de equipamentos para a APAE na cidade.

A ExpoSena conta com o apoio do Governo do Estado, SEBRAE, Associação Comercial de Sena Madureira, Sindicato Patronal, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, e Polícia Militar.

O lançamento oficial contou com a presença dos promotores de justiça Daisson Teles e Maísa Arantes Burgos, Comandante do 8ºBPM Ivanise Pontes, Secretário de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, Comandante do Corpo de Bombeiros 1º Tenente Gustavo Marinho, presidente do Sindicato Patronal Maria Hoffman e representantes da Associação Comercial. Além do diretor de Rodeio Maurício Cuiabano, da representante da MarcaV5 Rosália, do Secretário de Controle Interno Franquiley Dias, da Coordenadora da APAE em Sena Madureira Chaena Vilaça, do Procurador do Município Dr. Denver Vasconcelos, e de toda a imprensa local representada pelos comunicadores Aldejane Pinto, Márcio Farias e Leidaiana Chaves.