Queda de avião em Barcelos, interior do AM, deixa 14 mortos

Uma aeronave de médio porte caiu na tarde deste sábado (16) na cidade de Barcelos, no interior do Amazonas.

A aeronave do modelo Bandeirante levava 12 turistas a bordo, além do piloto e copiloto. A Defesa Civil confirmou que não há sobreviventes.

A queda aconteceu por volta das 15h (horário de Brasília) quando o avião tentava pousar na cidade, que fica a cerca de 400 km da capital do estado, Manaus, de onde a aeronave partiu.

Os passageiros estavam iam ao local para praticar pesca recreativa e a queda ocorreu por conta do mau tempo, chovia muito na hora do pouso.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) confirmou que investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), de Manaus, órgão regional do Cenipa, foram acionados para atender a queda do avião de matrícula PT-SOG.

Segundo o órgão, na ação inicial são utilizadas técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.

A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

Segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave, da empresa Manaus Táxi Aéreo, estava regularizada e tinha autorização para realizar táxi aéreo.

Em nota, a Manaus Táxi Aéreo, empresa que operava a aeronave, confirmou o acidente envolvendo o avião PT – SOG.

“A segurança dos passageiros e tripulação é sempre a prioridade, por isso estamos certos que a aeronave e tripulação envolvida no sinistro atendiam a todas as exigências da autoridade de aviação civil necessárias à aeronavegabilidade, e estamos comprometidos em esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente”, afirma o texto.

“Nossos pensamentos e orações estão com todos os afetados por esse trágico ocorido”.