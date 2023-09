SEAD – IEL divulga Processo Seletivo com 125 vagas; confira

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração divulga a realização do Processo Seletivo que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior.

De acordo com o edital, as 125 oportunidades estão distribuídas para estudantes dos cursos de Administração (20); Ciências Contábeis (15); Sistemas de Informação (20); Arquitetura e Urbanismo (10); Engenharia Civil (15); Física (licenciatura) (5); Gestão Pública (5); Jornalismo (5); Matemática (licenciatura) (5); Publicidade e Propaganda (5); Química (5); Educação Física (5).

É importante destacar que para participar, é necessário estar cursando a partir do segundo período de acordo com o respectivo curso.

Os estagiários contratados contarão com bolsa-auxílio no valor de R$ 574,00 a R$ 784,00 ao mês, além do auxílio-transporte e a carga horária a ser cumprida é de 20 a 30 horas semanais.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 5 a 25 de setembro de 2023, até às 23h59, mediante o envio da documentação especificada no edital para o seguinte endereço eletrônico: [email protected].

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta pela naalise do histórico escolar, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

