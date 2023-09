Última noite da Expoacre Juruá tem corrida, motocross e show do Léo Magalhães

A Expoacre Juruá, um dos eventos mais aguardados da região, está chegando ao fim neste domingo (2) com uma programação repleta de entretenimento para encerrar a festa em grande estilo.

A diversão começa cedo, às 7 da manhã, com a aguardada corrida pedestre que irá agitar a Arena Juruá. Para os amantes dos cavalos, a festa continua com a esperada cavalgada, que tem início às 9:00 horas. Os participantes terão a oportunidade de desfrutar das belezas naturais da região enquanto celebram a cultura rural e a tradição da cavalgada.

A adrenalina continua à tarde, com a corrida de motocross programada para as 15 horas, realizada na Expoacre ao lado da Arena Juruá. Os pilotos e suas máquinas irão desafiar os obstáculos preparados especialmente para testar suas habilidades e proporcionar momentos eletrizantes para o público presente.

O grande ápice da noite será o show de encerramento, que contará com a presença do renomado artista Léo Magalhães, a partir das 22 horas. Seus sucessos prometem animar a multidão e criar memórias inesquecíveis para os presentes. E para aqueles que querem aproveitar até o último momento, o Parque só fechará suas portas às 3 horas da manhã de segunda-feira, 4, garantindo que a Expoacre Juruá 2023 termine com muita diversão.