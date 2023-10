Acidente grave deixa mulher com perna semi-amputada em Rio Branco

Celiane Oliveira Plácido, de 43 anos, sofreu um grave acidente na manhã deste sábado (14), em Rio Branco. O fato aconteceu na Rua Rio Grande do Sul, na famosa ladeira do Bola Preta, já na região da Baixada da Sobral.

Segundo informações obtidas pela nossa equipe de reportagem, a motociclista seguia em sua moto tipo Yamaha Factor de cor branca, no sentido centro-bairro, quando no meio da ladeira, um carro tipo Gol de cor azul saiu da Rua A e colidiu frontalmente com a moto conduzida por Celiane. O impacto foi tão violento que tanto a moto quanto o carro ficaram completamente destruídos.

Celiane ficou gravemente ferida. O próprio motorista do veículo que ocasionou a batida acionou o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), que enviou uma viatura de suporte básico. Assim que os paramédicos chegaram, realizaram todos os procedimentos e, devido a gravidade dos ferimentos, foi solicitado o apoio da ambulância de suporte avançado (01). Foram vários minutos estabilizando a vítima, que logo em seguida foi conduzida ao Pronto-Socorro da capital.

Segundo a médica plantonista do SAMU, Dra. Maria Eduarda, a paciente teve semi-amputação da perna direita, vários hematomas pelo corpo e reclamava de fortes dores abdominais, no entanto, seu quadro de saúde era estável, com sinais vitais normais. Foi entregue ao setor de trauma do PS para maiores avaliações.

O policiamento de trânsito (BPTRAN) esteve no local, colheu todas as informações. O condutor estava com sua CNH regular e permaneceu no local para prestar todas as informações sobre o acidente.